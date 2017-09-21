Защита с земли, воздуха и воды: пуски РК "Бал", "Уран" и работа десанта

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В рамках учений "Запад-2017" российские военные провели пуски по целям условного противника из противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Уран", а десантники отработали маневры в тыл "вооруженных формирований".