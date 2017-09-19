"Запад-2017": залпы РСЗО, удары Су-25 и маневры кораблей Балтфлота

Второй этап российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017" стартовал 17 сентября.

На полигоне "Лужский" в Ленинградской области войска обезвредили крупные отряды условного противника.

Уничтожение хорошо оснащенных групп "боевиков" незаконных вооруженных формирований происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, а также залповых реактивных систем и авиации.

Корветы Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" уничтожили воздушные цели условного противника.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. В них принимают участие 12,7 тысячи военнослужащих.

В маневрах задействованы 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около 10 боевых кораблей.