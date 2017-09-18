Путин наблюдал в бинокль за учениями "Запад-2017" под Петербургом

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Президент России Владимир Путин посетил учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих.

В маневрах задействованы 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около 10 боевых кораблей.



