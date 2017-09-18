Учения "Запад-2017": военные России и Белоруссии уничтожили "диверсантов"

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Первый этап совместных российско-белорусских учений"Запад-2017" завершился 16 сентября.

Военные двух стран обнаружили и уничтожили диверсионные группы условного противника, а также заблокировали "незаконные вооруженные формирования".

На втором этапе учений будет отрабатываться управление войсками при отражении агрессии условного противника против Союзного государства.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и России, в маневрах участвуют 12,7 тысячи военнослужащих.