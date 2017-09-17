Яхты прошли парадом под аркой Крымского моста во время парусной регаты

Более 20 крейсерских яхт участвуют в парусной регате в Крыму. На турнир съехались спортсмены-экстремалы из 20 регионов России. Гонка на дистанции длиной 300 морских миль проходит по маршруту Севастополь – Балаклава – Ялта – Орджоникидзе – Керчь – Новороссийск – Геленджик. В Керченском проливе яхтсмены провели свои суда под установленной в конце августа железнодорожной аркой Крымского моста. Окончание регаты запланировано на 20 сентября.

Парусная регата проходит в рамках фестиваля водных видов спорта "Крымский мост". В этом году он собрал более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов, соревнующихся в разных дисциплинах.