Рухнувшие дома и затопленные улицы: ураган "Ирма" ударил по Карибам

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

На острове Святого Мартина ураган вызвал наводнение и сильный ливень, удар стихии разрушил один из двух аэропортов.

В Пуэрто-Рико около 900 тысяч человек остались без света из-за шквалистого ветра.

По меньшей мере восемь человек стали жертвами урагана "Ирма" в заморском французском департаменте Гваделупа, еще 23 пострадали.

Ураган прошел также над Виргинскими островами, владение которыми разделено между США и Великобританией.

Ураган достиг пятой, максимальной категории 6 сентября. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.