"День Бородина - 2017": кавалерийская атака, пехотное каре и ружейные залпы

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Полторы тысячи человек из шести стран участвовали в реконструкции Бородинской битвы 2-3 сентября в Можайском районе Московской области.

Реконструкторы воссоздали крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. Гости фестиваля могли не только увидеть лихие атаки кирасиров, оборону позиций пехотным каре и стрельбу залпами, но и посетить бивуаки русской и французской армий.

Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года под Москвой. В этом сражении, по разным оценкам, от 112 до 120 тысяч русских солдат противостояла 138-тысячной армии Наполеона.