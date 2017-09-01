Полярное сияние глазами космонавтов: вид на природное явление с МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время нахождения на МКС снял на видео уникальное природное явление – полярное сияние. Природное явление возникает в результате свечения верхних слоев атмосферы вследствие их взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра.