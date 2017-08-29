Подземный концерт: музыканты сыграли классику в Мраморной пещере в Крыму

Концерт классической музыки впервые прошел в Мраморной пещере в Крыму. Музыканты из России, Италии и Южной Кореи исполнили произведения всемирно известных авторов. Оркестранты спустились на глубину 40 метров, где температура воздуха составляет девять градусов, а влажность достигает 100%.