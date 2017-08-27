Бой века: нокаут и победа Мэйуэзера в боксерском поединке с Макгрегором

Боксерский поединок между американским боксером-профессионалом Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором завершился в десятом раунде техническим нокаутом и победой Мэйуэзера. Таким образом американец установил новый рекорд, одержав свою пятидесятую победу в 50 боях на профессиональном ринге.