Второй после "Катрины": ураган "Харви" в Техасе с земли и из космоса

На прибрежные районы штата Техас в США обрушился мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви". В пятницу ему была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале. Он принес ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час), в эпицентре фиксировались порывы, достигающие 215 километров в час.

Хотя затем мощность урагана понизилась до первой категории, специалисты предупреждают о катастрофических наводнениях в ближайшие дни из-за ливней, вызванных разгулом стихии.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор шторм "Катрина" в 2005 году привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.