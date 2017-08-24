Политике здесь не место - иностранные музыканты о Крыме, джазе и шантаже Госдепа

Музыканты со всего мира, которые приехали на XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, рассказали о Крыме, шантаже Госдепа и о том, что в нас течет одна кровь. Фестиваль был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Площадки приняли ведущих джазменов России, США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран, а также юных исполнителей. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.



