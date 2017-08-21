Порядочность и любовь - Путин рассказал, что важно при руководстве страной

Президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками молодежного форума "Таврида" в Крыму ответил на вопрос 22-летний музыканта о том, сложно ли управлять таким большим "оркестром" как Россия.