Путин со сцены Koktebel Jazz Party обратился к участникам и гостям фестиваля

Президент России Владимир Путин приехал на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Его появление стало сюрпризом для участников и гостей мероприятия: перед тем как музыканты начали исполнять очередную композицию, ведущие представили публике нового гостя как большого любителя музыки, но "прежде всего президента России", и на сцену под аплодисменты вышел глава государства.



