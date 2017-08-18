Очевидцы рассказали о теракте в Барселоне

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Очевидцы трагедии в Барселоне рассказали, что происходило в первые минуты после теракта.

— Видел много бегущих людей. Полицейский завел нас в один из баров и запер дверь изнутри. Когда мы вышли, я увидел накрытые тела детей, — рассказал Абделькарим Аттуг.

Другой очевидец Джулиан Кляйн из Аргентины считает, что теракт плохо скажется на туризме.

— Я поражен. Я раньше никогда не видел ничего подобного, — добавил он.

В четверг в районе улицы Рамбла в Барселоне водитель микроавтобуса совершил наезд на толпу. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация