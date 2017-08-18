Пуск ракеты "Калибр" из Баренцева моря по полигону в Архангельской области

Минобороны РФ опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Пуск был произведен по мишени на полигоне Чижа в Архангельской области, расстояние до которой составило около 600 километров.

Ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" составляет около 2500 километров.