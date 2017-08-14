Участники автопробега дружбы "Берлин — Москва" выехали из немецкой столицы 23 июля, за три недели пути почти 350 участников на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах преодолели путь в 40 тысяч километров и посетили 45 городов. Цель мероприятия — наладить культурные и дружеские связи между странами.