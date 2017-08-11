"Мама Меркель, открой дверь!" - сирийские беженцы на акции протеста в Афинах

Несколько десятков сирийских беженцев, в том числе дети, вышли на акцию протеста у офиса греческой службы предоставления убежища. Протестующие держали плакаты с требованиями разрешить им выезд в Германию, где в статусе беженцев уже проживают родственники многих из них. Сирийцы полагают, что Германия ограничивает приток беженцев из-за предстоящих осенью выборов в Бундестаг. Миграционный вопрос – один из ключевых в ходе кампании.