Легкоатлет Шубенков о том, как чувствовал себя в нейтральном статусе на ЧМ

Российский спортсмен Сергей Шубенков, завоевавший серебро чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами, признался, что ему было "странновато" не видеть флага РФ на церемонии награждения. Россияне выступают на чемпионате мира в Лондоне в нейтральном статусе из-за того, что ВФЛА с ноября 2015 года временно лишена членства в IAAF в связи с допинговыми скандалами.