Быстрее, выносливее, точнее: 28 стран продолжают состязаться на АрМИ-2017

В третьих Армейских международных играх АрМИ-2017 команда России по итогам шести дней состязаний сохраняет первое место. Вторая позиция в промежуточном рейтинге у военнослужащих Китая, на третьей строчке – Казахстан. АрМИ-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на 22-х военных полигонах Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В 28-ми конкурсах участвуют около четырех тысяч человек из 28 государств мира.