Путин на Байкале выпустил в озеро около 50 тысяч мальков омуля

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля во время визита в Байкальский биосферный заповедник. Глава государства сначала выпустил несколько мальков с помощью небольшого сачка, а затем отправил в водоем остальных из контейнера, в котором находилось около 50 тысяч особей. Выпуск мальков регулярно проводится в рамках государственно-частного партнерства для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала.