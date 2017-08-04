Совсем как котята: малыши-гепарды играли с мамой в пражском зоопарке

Шестилетняя самка гепарда Саванна попала в объективы видеокамер во время прогулки с пятью детенышами в зоопарке Праги. Малыши-гепарды – три самца и две самочки — появились на свет 15 мая. Представить их публике сотрудники зоопарка планируют только в конце августа, когда они подрастут и наберутся сил. Гепарды – самые быстрые животные на планете, но отличаются хрупким здоровьем, поэтому специалистам приходится уделять им максимум внимания в первый год жизни.