Пять дней АрМИ-2017: состязания снайперов, подводников, танкистов и пехоты

Завершился пятый день Армейских международных игр – 2017. Игры проходят на 22 полигонах пяти стран: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая. В этом году в них участвуют более более 4 тысяч человек из 28 стран мира. Военнослужащие соревнуются в 28 армейских дисциплинах — от уже ставшего знаменитым на весь мир "Танкового биатлона" до конкурса армейских поваров "Полевая кухня".