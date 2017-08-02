Без лосин и фитнес-браслетов: бабушки-спортсменки из Астаны покорили соцсети

Двух женщин почтенного возраста, активно занимающихся спортом на уличных тренажерах в Астане, сняли на видео случайные прохожие. Примечательно, что обе спортсменки одеты в явно не предназначенную для спорта одежду. Размещенная в Интернете видеозапись привлекла внимание пользователей, многие выразили восхищение физической формой и энтузиазмом героинь ролика.