Колючие нежности: кошка "усыновила" восьмерых осиротевших ежат во Владивостоке

Беспородная кошка стала приемной матерью для восьми ежат, которые остались сиротами после попадания семьи под газонокосилку. Работники зоопарка, на территории которого произошел инцидент, поначалу пытались самостоятельно вскармливать еще слепых детенышей, а затем подложили их кормящей пушистой любимице по кличке Муся.