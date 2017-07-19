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Посетители авиасалона МАКС-2017 увидели новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 поколения 4++ в небе над Жуковским. Самолет, которому предстоит заменить МиГ-29, планируют задействовать в авиации России и других стран мира.