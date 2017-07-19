Стаканчик мороженого от президента - Путин угостил министров на авиасалоне МАКС

Президент России Владимир Путин во время посещения авиакосмического салона МАКС подошел к палатке с мороженым, где купил себе вафельный рожок, а после предложил членам делегации, в состав которой входили представители правительства и руководители промышленных предприятий, выбрать и себе холодное лакомство.