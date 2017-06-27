"Булава" в действии: как прошел пуск баллистической ракеты с подводного крейсера

Пуск ракеты был произведен по полигону Кура на Камчатке, где в результате стрельбы была успешно уничтожена заданная цель. Траектория полета также проходила в штатном режиме.

Благодаря наклонному старту "Булавы", пуск ракеты возможно осуществлять в подводном положении на ходу подводного крейсера.

Ракета может преодолеть территорию до восьми тысяч километров, при этом забрасываемый вес может превышать одну тонну.

Р-30 "Булава-30" — российская трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), размещаемая на подводных крейсерах. МБР "Булава" способна нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.