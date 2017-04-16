Драки, крики и сожжение флага - сторонники и противники Трампа схлестнулись в США

Первоначально, на митинг в поддержку Дональда Трампа вышли около 200 человек, но спустя некоторое время в парке имени Мартина Лютера, где проходила акция, прибыли противники президента США. В результате между американцами произошли столкновения, в результате которых полиция задержала по меньшей мере 15 человек.

Местные власти сообщают, что на данный момент в акциях сторонников и противников Трампа участвуют от 300 до 700 человек.

В результате беспорядков некоторые американцы пострадали: 11 человек обратились к медикам за помощью, из низ 7 были направлены в больницу.

Участники митингов били друг друга и провоцировали, кидая друг в друга разные предметы. Один американец даже сжег шлаг США.

