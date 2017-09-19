МЕХИКО, 19 сен — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил в понедельник, что вопрос о возможном военном вторжении в Венесуэлу для свержения режима Николаса Мадуро в повестке дня для стран Латинской Америки не стоит.

"Мы говорим, что военное вмешательство не стоит в повестке дня ни одной из стран Латинской Америки, это лишь ухудшило бы ситуацию", — заявил Сантос в интервью телеканалу Bloomberg TV.

В то же время глава Колумбии заявил, что коллективное давление на Каракас необходимо, чтобы показать венесуэльцам поддержку со стороны международного сообщества, а режиму Мадуро – отсутствие какой-либо поддержки извне. "Мы надеемся, что это принесет перемены", – заметил Сантос.

В понедельник в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН должна состояться встреча Сантоса с главой США Дональдом Трампом, на которой, как ожидается, будет обсуждаться и напряженная внутриполитическая ситуация в Венесуэле на фоне конфликта власти и оппозиции.