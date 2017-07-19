Арабская коалиция отменила авиарейс ООН в Йемен из-за журналистов BBC

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией не позволила вылететь в Йемен гуманитарному рейсу ООН, узнав, что на борту самолета находятся журналисты телерадиокорпорации Би-би-си, передает агентство Франс Пресс.

Самолет ООН во вторник готовился вылететь в йеменскую столицу Сану, находящуюся под контролем шиитских повстанцев-хуситов из Джибути.

"Коалиция в самую последнюю минуту отменила рейс из-за присутствия на борту трех журналистов Би-би-си", — цитирует агентство заявление Ахмеда бен Лассуеда, представителя йеменского бюро Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. По его словам, в коалиции заявили, что не могут гарантировать безопасность журналистов на территории, контролируемой повстанцами.

Правительство президента Абд Раббу Мансура Хади, базирующееся в Адене, в свою очередь выразило сожаление в связи с "попыткой ООН размещать журналистов на своих рейсах, следующих в Йемен". В коммюнике министерства информации выражаются опасения за безопасность иностранных журналистов, которые рискуют быть похищенными вооруженными группировками. Отмечается, что возможный выкуп за таких сотрудников СМИ является одной из форм финансирования терроризма.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.