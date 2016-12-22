Трамп выбрал кандидата на пост советника президента США

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал экс-главу своего избирательного штаба Келиэнн Конуэй на пост советника, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление переходной команды Трампа.

"Келиэнн Конуэй была доверенным советником и стратегом и сыграла ключевую роль в моей победе. Она неустанный и упорный сторонник моего рабочего плана и обладает отличным представлением о том, как эффективно доносить наши послания", — приводит издание слова Трампа.

"Я хочу поблагодарить избранного президента за эту потрясающую возможность", — отреагировала Конуэй.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что Конуэй будет играть "роль близкого советника президента и будет работать с высшим руководством для эффективной передачи сообщений и для выполнения законодательных приоритетных задач и мер администрации".

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации 20 января 2017 года.