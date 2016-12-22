США
23.1223 декабря05:50МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Выборы президента США

Трамп выбрал кандидата на пост советника президента США

Тема:
Итоги выборов в США (930)
15:0122.12.2016
(обновлено: 15:51 22.12.2016)
024222
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Батон-Руж. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал экс-главу своего избирательного штаба Келиэнн Конуэй на пост советника, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление переходной команды Трампа.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© AFP 2016
Он создает стресс. "Бешеный пес" идет на Пентагон

"Келиэнн Конуэй была доверенным советником и стратегом и сыграла ключевую роль в моей победе. Она неустанный и упорный сторонник моего рабочего плана и обладает отличным представлением о том, как эффективно доносить наши послания", — приводит издание слова Трампа.

"Я хочу поблагодарить избранного президента за эту потрясающую возможность", — отреагировала Конуэй.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что Конуэй будет играть "роль близкого советника президента и будет работать с высшим руководством для эффективной передачи сообщений и для выполнения законодательных приоритетных задач и мер администрации".

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации 20 января 2017 года.

 

Команда Трампа: кто будет управлять Америкой >>

Триумф Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке
© REUTERS/ Carlo Allegri
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
Сторонник кандидата в президенты США Дональда Трампа на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS/ Mark Kauzlarich
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа
© AFP 2016/ Timothy A. Clary
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонник кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Мужчина следит за ходом голосования на выборах президента США
© AFP 2016/ Rhona Wise
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп с супругой на избирательном участке в Нью-Йорке
© AP Photo/ Evan Vucci
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа радуются результатам выборов в Аризоне
© AFP 2016/ Laura Segall
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2016/ Eduardo Munoz Alvarez
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты переодетые в образы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа развлекают толпу во время выборов в Лас-Вегасе
© AP Photo/ Chase Stevens
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© REUTERS/ Carlo Allegri
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Девушка фотографирует своего друга на фоне портрета кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле в Сеуле
© REUTERS/ Kim Hong-Ji
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в Нью-Йорке в день выборов президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
© AP Photo/ John Locher
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа наблюдают за ходом выборов
© AP Photo/ Ronda Churchill
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп, сын Баррон и жена Мелания
© REUTERS/ Carlo Allegri
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.
/

Комментировать
+
Выборы президента США
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.