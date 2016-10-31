Клинтон заявила, что Трампу нельзя доверить управление ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат Демократической партии на выборах в США Хиллари Клинтон заявила в понедельник, что запуск ядерной ракеты занимает всего четыре минуты, так что подпускать ее конкурента республиканца Дональда Трампа к управлению ядерным оружием нельзя.

"Запуск ядерного оружия может занять всего четыре минуты. Четыре минуты. Поэтому… Трампа никогда нельзя допускать к руководству", — написала Клинтон в Twitter.

"[Launching a nuclear weapon] can take as little as 4 minutes. 4 minutes. That’s why…Trump should never be put in charge.” —Hillary — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 31 октября 2016 г.

​"Человек, которого можно уязвить твитом — не тот человек, которому можно доверить ядерное оружие", — добавила она.

"Спросите себя: кому вы будете доверять во время кризиса? Кто будет слушать хорошие советы, сохранит спокойствие и примет правильное решение?" — заявила Клинтон.

Предвыборный штаб Клинтон ранее использовал печально известную политическую рекламу полувековой давности, чтобы предупредить об опасности ядерной войны в случае прихода Трампа к власти.

В 1964 году штаб демократов запустил рекламу против республиканского кандидата Барри Голдуотера. В том видеоролике девочка обрывает лепестки с цветка, пытаясь их сосчитать. Затем механический голос ведет обратный отсчет, после чего показан атомный взрыв. Диктор призывает избирателей прийти на выборы и проголосовать за Линдона Джонсона: "Ставки слишком высоки для того, чтобы вы остались дома!" Эту рекламу широко критиковали в 60-е за алармистский тон и попытки запугать избирателя ядерной войной. Ролик стал широко известен в США как пример неоднозначной политической рекламы.

Штаб Клинтон запустил в понедельник ролик, цитирующий старую рекламу. В нем приняла участие Моник Корзилиус-Луис, которая сыграла девочку в оригинальном ролике. "Никогда не думала, что нашим детям придется вновь иметь дело со страхом ядерной войны, который был у нас в детстве", — говорит она.