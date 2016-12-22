В Тверской области из-за эпидемии ОРВИ запретили массовые мероприятия

ВОРОНЕЖ, 22 дек — РИА Новости. Власти Тверской области ввели в регионе из-за эпидемии ОРВИ ограничительные меры, который предусматривают "масочный" режим, а также запрет массовых мероприятий с участием детей, сообщает в четверг облправительство.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе в области было зарегистрировано 10674 больных ОРВИ. Заболеваемость превысила эпидемический порог в целом по населению на 31%, в том числе в возрастной группе от 15 лет и старше – на 34%, у школьников 7-14 лет – на 24%. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове, Конаковском и Весьегонском районах.

"В связи с сезонным ростом заболеваемости вирусными инфекциями на территории Тверской области Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о введении в регионе ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа", — говорится в сообщении.

На период действия ограничительных мер поликлиники региона будут работать в выходные и праздничные дни, число телефонных номеров для вызовов врачей на дом увеличится. Больницам, в случае необходимости, предписано развертывание дополнительного коечного фонда и перепрофилирование стационаров и отделений для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ, а также создание специализированных палат для заболевших беременных женщин. Для персонала и сотрудников предприятий обслуживания населения: торговли, связи, а также в медицинских и аптечных организациях — вводится "масочный" режим. "Масочный" режим будет вводиться также при необходимости в детских садах, школах и других образовательных учреждениях.

"Документом предусмотрено также с учетом фактической эпидемической ситуации ограничение развлекательных мероприятий с большим скоплением людей в закрытых помещениях, запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, а также на выезд детей за пределы Тверской области", — отмечают областные власти.

В настоящее время превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировано в 29 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах, кроме Южного. В ЦФО во Владимирской области превышение эпидпорога составило 48%, Ивановской – 42%, Липецкой – 50%.