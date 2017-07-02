Российский боксер Поветкин одержал победу над украинцем Руденко. Кадры боя

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над украинцем Андреем Руденко. Бой за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental состоялся в Москев и длился 12 раундов. Судь единогласно отдали победу Поветкину. В карьере российского боксера-супертяжеловеса это 32-я победа, при этом Поветкин потерпел только одно поражение. Андрей Руденко провел 34 поединка, в трех из которых потерпел поражение.