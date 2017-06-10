Юные футболисты на акции Gentlefan вручили подарки чилийским фанатам

Памятные майки и кепки с флагами Чили и России подарили ученики московской футбольной академии "Мегасфера" чилийским болельщикам, пришедшим поболеть за свою сборную в товарищеском матче Россия – Чили.

"Это очень мило и очень тепло", - признался один из получивших неожиданный подарок болельщиков.

Он также добавил, что любит Россию за то, что жители нашей страны очень дружелюбны.

Акция российских любителей футбола #Gentlefan, пропагандирующая гостеприимство по отношению к болельщикам из других стран, стартовала в марте в Ростове-на-Дону во время встречи ФК "Ростов" с "Манчестер Юнайтед" в розыгрыше Лиги Европы. Акцию поддержали болельщики сборной России перед товарищескими матчами с Кот'д-Ивуаром и Бельгией, прошедшими в Краснодаре и в Сочи.



