Как выращивают цветы к Международному женскому дню

Два миллиона тюльпанов выращено в теплицах к празднику. Самые популярные в Международный женский день – розы и тюльпаны. Главный агроном ГБУ "Озеленение" Вера Черкашина делится секретами сохранения свежести цветов в домашних условиях: необходимо добавить в воду активированный уголь, сахар и лимон.