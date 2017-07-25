Две бронемашины БРДМ-2 переплыли Керченский пролив в память об операции ВОВ

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Форсирование Керченского пролива на двух бронированных разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2 прошло в рамках реконструкции событий Великой Отечественной войны — Керченско-Эльтигенской десантной операции, в ходе которой частям советской армии удалось создать плацдарм на захваченном неприятелем Крымском полуострове.