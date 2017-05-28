Первый пробный полет нового российского лайнера МС-21 в Иркутске

Ближне-среднемагистральный лайнер МС-21 совершил 28 мая первый пробный полет в небе над Иркутском.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, российские и иностранные компании уже оформили твердые заказы на 185 новейших МС-21

Как собщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), полет прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев.

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".