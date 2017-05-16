Майский снегопад, или Как встречают весну в Карелии

Сильный снегопад стал неожиданностью для жителей Сегежа, ведь обычно температура в этом регионе Карелии в мае составляет примерно 15 градусов по Цельсию

Чтобы справиться с природным катаклизмом, карелы переоделись в зимнюю одежду и взяли в руки лопаты.

На помощь жителям города пришли и снегоуборочные машины коммунальных служб, которые расчищают дорожные покрытия Сегежа.

Этот май стал одним из самых холодных за последнее время. Кратковременные сильные снегопады наблюдаются во многих регионах страны. Так, прошедший День Победы в Москве стал самым холодным Днем Победы с 1945 года, когда воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса.