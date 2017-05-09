Под наблюдением Британии – подлодка РФ прошла Ла-Манш в сопровождении корабля

Капитан британского морского судна Somerset Тим Берри сообщил, что патрулирование морского пространства является одной из основных задач Королевских ВМС. А сопровождение российской подводной лодки выполнялось в рамках задачи по защите нашего островного государства.

Ранее в апреле сторожевое судно ВМС сопровождало группу российских кораблей, проходивших недалеко от британских берегов.

Большая дизель-электрическая подлодка "Краснодар" предназначена для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей в прибрежных водах и ближайших морских портах. На вооружение имеет 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм, 18 торпед или 24 мины, а также РК "Калибр".