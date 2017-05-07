"Ночные волки" проехали по Петербургу перед выездом в Москву на День Победы

Мотоциклисты из российского клуба "Ночные волки" проехали от Дворцовой площади до парка 300-летия Санкт-Петербурга вечером 6 мая. Байкеры направляются в Москву, чтобы отметить День Победы. Колонну возглавил лидер клуба Александр "Хирург" Залдостанов.

В субботу "Ночные волки" также освятили мотоциклы у Исаакиевского собора в Петербурге перед началом мотосезона. Его официальное открытие байкеры приурочили ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца — 6 мая.

По словам пресс-секретаря клуба "Ночные волки" Екатерины Кирилловой, мотоциклы освящаются перед началом каждого мотосезона.