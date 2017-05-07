Первые избиратели проголосовали во втором туре выборов президента Франции

Отдать голос за одного из двух претендентов на президентское кресло французы смогут на 66 тысячах 546 избирательных участках. В заморских территориях и департаментах Франции, а также для граждан страны, проживающих в США, Канаде и Латинской Америке, второй тур выборов стартовал накануне.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков — 20.00 (21.00 мск).

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера. Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.



