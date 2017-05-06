Эшелоны "Армия Победы" с техникой военных лет прибыли в Екатеринбург

Сотни человек пришли на вокзал Екатеринбурга, чтобы встретить агитпоезда, следовавшие навстречу друг другу из Иркутска и Пензы в рамках традиционной патриотической акции "Армия Победы".

Воинские эшелоны на открытых платформах везли образцы вооружений военных лет: танк Т-34, 122-мм гаубицу образца 1938 года М-30, 57-мм противотанковую пушку образца 1941 года ЗИС-4 и другие. В вагонах-музеях в числе экспонатов представлены награды Советского Союза и третьего рейха.

На всем пути следования агитпоезда делали остановки, во время которых проходили праздничные концерты, работала полевая кухня, а все желающие могли познакомиться с экспозицией передвижных музеев.

Патриотическая акция "Армия Победы" проводится под эгидой Минобороны РФ и символизирует возвращение домой воина-красноармейца после окончания Великой Отечественной войны.