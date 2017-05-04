Кадры ночной репетиции парада Победы в Москве

В репетиции приняли участие 10 0001 человек и 114 единиц техники. По Красной площади прошли курсанты высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, юнармейцы, а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота, Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В составе механизированных колонн прошли танки Т-34-85, бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К", боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевая машина десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

Это предпоследняя репетиция перед Днем Победы, последняя — генеральная — состоится днем 7 мая.

