Огонь и дым на улицах Парижа: столкновения протестующих с полицией 1 мая

Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства для усмирения толпы после того, как из нее в сотрудников правоохранительных органов начали лететь бутылки с горючей смесью, петарды и мусор.

От воспламеняющейся жидкости загорелась одежда на одном из полицейских, его коллегам удалось быстро сбить пламя. Всего в ходе столкновений пострадали по меньшей мере трое полицейских, передал телеканал BFMTV. Ранения, по словам очевидцев, получили и некоторые демонстранты.

Несколько участников беспорядков подожгли тележку из супермаркета с картонным макетом дракона и направили ее в сторону кордона полиции.

На некоторое время шествие пришлось остановить, пока полиция разбиралась с хулиганами. Потом движение продолжилось.

Демонстрация проходила в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента, намеченного на 7 мая. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность обеспечивают более девяти тысяч полицейских и жандармов.



