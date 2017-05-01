Полицейские оттаскивали радикалов от пожилых участников шествия в Виннице

Члены праворадикальной организации "С14" в масках ворвались в толпу демонстрантов, выкрикивая националистические лозунги и отбирая у пожилых участников демонстрации флаги с надписями "Социалисты" и "Союз левых" сил.

В начавшуюся потасовку вмешалась полиция, правоохранителям удалось заставить молодых людей покинуть Европейскую площадь, где проходило мероприятие.

По информации СМИ, никто из участников митинга не пострадал.

Митинг проводился по заявке местного отделения общественной организации "За будущее Украины". Как сообщает сайт "Укринформ", в нем приняли участие около 70 человек, в основном это были люди пенсионного возраста.



