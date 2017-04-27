Как моют "Армату": танки и бронетехнику готовят к параду Победы в Москве

Российские военнослужащие начали подготовку к параду Победы, который пройдет 9 мая в Москве.

Первая репетиция пройдет на Красной площади в Москве вечером. По сообщению Минобороны РФ, москвичи смогут увидеть военную технику на Звенигородском шоссе, Тверской улице, на Красной Пресне и в других местах центра столицы.

В составе механизированной колонны проедут самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".