Бой за Берлин и штурм Рейхстага – реконструкция последней битвы ВОВ в Кубинке

Около 1500 человек приняли участие в масштабной военно-исторической реконструкции штурма Рейхстага, последней битвы Великой Отечественной войны — "Штурм Берлина", прошедшей в подмосковном парке "Патриот. На поле были выведены до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны: легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, "Пантера" и штурмовое орудие Sturmgeschütz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия.

"Для реконструкции операции используется настоящая немецкая и советская бронетехника, отреставрированная и восстановленная реконструкторами, а также техника, принадлежащая киноконцерну "Мосфильм", — уточнили ранее в Минобороны РФ.

Впервые над территорией парка "Патриот" прошли воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Мессершмит.

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над ним в числе других был водружён штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.