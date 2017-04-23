Гонки в стиле "Безумного Макса": белорусы провели турнир "Битва машин"

Более 30 экипажей автолюбителей-экстремалов из Беларуси, России и Норвегии собрались в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском для участия в состязании, суть которого заключается в том, чтобы вывести из строя автомобили соперников, врезаясь в них на полном ходу.

Организаторы боев в этом году допустили к участию в автобитве владельцев рамных полноприводных автомобилей в классе Unlim, а также разрешили усиливать колесные диски и применять любые шины, чтобы сделать мероприятие еще более зрелищным, сообщает Sputnik Беларусь.

Автобои на выживание "Битва машин" проходят в Беларуси уже третий год подряд.